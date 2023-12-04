В Литве истребители НАТО в ноябре 12 раз сопровождали военные самолеты России

По сведениям Минобороны республики, нагрузка по патрулированию в течение месяца распределилась примерно одинаково

ВИЛЬНЮС, 4 декабря. /ТАСС/. Истребители НАТО, размещенные на основе ротации на литовской авиабазе Зокняй, в течение ноября 12 раз сопровождали российские военные самолеты у границ воздушного пространства балтийской республики. Об этом сообщило Минобороны Литвы.

По данным ведомства, нагрузка по патрулированию в течение месяца распределилась примерно одинаково. В течение двух наиболее насыщенных недель истребители поднимались на сопровождении по четыре раза.

С 30 ноября на литовской авиабазе по четырехмесячной ротации размещен контингент ВВС Бельгии и Франции с четырьмя истребителями каждый. В составе бельгийского контингента насчитывается около 80 военнослужащих и 4 истребителя F-16 Fighting Falcon, в составе французского - около 100 военных и четверка Mirage2000. Вновь прибывшие сменили контингент ВВС Италии, который находился на авиабазе с августа с примерно 200 военнослужащими и 4 истребителями Eurofighter Typhoon.

Процедура воздушного сопровождения является рутинной. В августе она была проведена 19 раз, в сентябре - 17 раз, в октябре - 8 раз.

В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что полеты российских военных самолетов в Калининградскую область и обратно выполняются над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Контроль в небе стран Балтии, не располагающих для этого собственной авиацией, осуществляют их союзники по НАТО. С 2004 года на основе ротации истребители стран альянса базируются на базе Зокняй. В 2014 году вторую часть миссии разместили на авиабазе Эмари в Эстонии.