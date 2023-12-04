Британские аудиторы выявили дефицит оборонного бюджета в $21,4 млрд

По оценке NAO, Минобороны Великобритании сталкивается с самой большой нехваткой финансирования за более чем десятилетие, поскольку чрезмерно амбициозные расходы значительно превышают его ресурсы

ЛОНДОН, 4 декабря. /ТАСС/. Национальное контрольно-ревизионное управление NAO (National Audit Office) обнаружило дыру в оборонном бюджете Великобритании в размере £16,9 млрд ($21,4 млрд), что связано прежде всего с удорожанием программ перевооружения.

Согласно сообщению аудиторов, "Минобороны признает, что его планы переоснащения на 2023-2033 годы являются непосильными, а прогнозируемые затраты превышают текущий бюджет на £16,9 млрд". По оценке NAO, оборонное ведомство сталкивается с самой большой нехваткой финансирования за более чем десятилетие, поскольку чрезмерно амбициозные расходы значительно превышают его ресурсы.

Основная доля дополнительных расходов связана с реализацией программ модернизации ВМС, средств доставки ядерного оружия, обновления ядерных боеголовок. Речь идет об обновлении "сил ядерного сдерживания" и замене подводных лодок типа Vanguard на четыре новые субмарины типа Dreadnought. Первая подлодка этого типа поступит на вооружение в начале 2030-х годов.

Запланированный бюджет МО составлял £288,6 (почти $366 млрд), однако теперь расходы в соответствии с прогнозом достигнут £305,5 млрд ($387,4 млрд).

Согласно обнародованному ранее докладу комитета по бюджетному контролю парламента Великобритании, вооруженные силы могут оказаться не в состоянии выполнять обязательства перед НАТО из-за нехватки техники, боеприпасов и личного состава. В комитете подвергли критике оборонное ведомство за нерасторопность в обновлении парка военной техники и запасов вооружений в свете конфликта на Украине, "поставившего под сомнение стратегические предположения" Лондона.

В настоящее время численность британской армии составляет примерно 76 тыс. человек, что является самым низким показателем с начала XIX века. В 1990 году в Сухопутных войсках Соединенного Королевства служило вдвое больше военных. Согласно планам властей, численность британской армии в ближайшие годы сократится до 72,5 тыс. человек.