Глава Военного комитета НАТО обсудит в Швейцарии укрепление сотрудничества

Стороны, в частности, обсудят вопросы безопасности, конфликт на Украине и участие Берна в миссии НАТО в Косово

ЖЕНЕВА, 4 декабря. /ТАСС/. Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в ходе визита в Швейцарию 4-5 декабря обсудит пути развития сотрудничества в сфере безопасности с этой страной, имеющей нейтральный статус. Как сообщило швейцарское правительство, он встретится с начальником федерального департамента (министром) обороны, защиты населения и спорта Виолой Амхерд и шефом армии Томасом Зюсли, посетит Лабораторию радиологического и химико-бактериологического анализа в Шпице.

"Во время своего визита Роб Бауэр проведет встречу с Виолой Амхерд, чтобы обсудить развитие ситуации в сфере безопасности и способы интенсификации сотрудничества в плане политики безопасности", - говорится в сообщении, опубликованном на правительственном сайте. Темой встречи с Зюсли названа "ситуация на Украине и последствия войны для Европы и НАТО". Стороны затронут вопрос о "реализации целей сотрудничества между Швейцарией и НАТО, которое напрямую касается швейцарской армии". Это сотрудничество, пояснили в Берне, осуществляется в рамках программы альянса "Партнерство ради мира" и "способствует конкретизации намерения Федерального совета (правительства - прим. ТАСС) укрепить международную кооперацию в сфере политики безопасности".

Бауэр обсудит в ходе визита также участие Швейцарии в миссии НАТО в Косово. Запланировано посещение лаборатории в Шпице.

Правительство напомнило, что в сентябре 2022 года в дополнении к докладу о политике безопасности 2021 года оно отразило стремление Швейцарии в "рамках политики нейтралитета расширять международное сотрудничество с партнерскими организациями, в частности с НАТО и государствами - членами альянса". С 1996 года Швейцария участвует в программе "Партнерство ради мира", что дает ее армии возможность "улучшать свои возможности сотрудничества с альянсом" в том, что касается оперативной совместимости. "Укрепление оперативной совместимости направлено, в частности, на военно-воздушные силы и системы связи", - подчеркнули в Берне.

"Намечено также усиливать участие Швейцарии в деятельности центров повышения квалификации НАТО и направлять офицеров генерального штаба в структуры НАТО, - отметил Федеральный совет. - Швейцарская армия предлагает ряд курсов и программ обучения с международным участием и предоставляет тренажеры".

Швейцария поддержала, несмотря на свой нейтральный статус и неучастие в ЕС и НАТО, санкции Евросоюза против России, введенные в связи со специальной военной операцией на Украине. Российское правительство утвердило в марте прошлого года перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцария вошла в этот список.