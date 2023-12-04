В Польше заявили, что решения Украины открыть границу для пустых грузовиков недостаточно

По словам главы МИД Шимона Шинковского вель Сенка, для урегулирования положения с блокадой польскими перевозчиками границы с Украиной "необходимы, с одной стороны, действия на уровне Евросоюза, а с другой - действия украинской стороны"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк назвал решение властей Украины открыть пункт пропуска "Угринов-Долгобычев" на границе с Польшей для проезда пустых грузовиков шагом в правильном направлении, но недостаточным.

"Это жест в правильном направлении, но жест еще недостаточный, это не решит проблему", - сказал глава МИД Польши в интервью радиостанции Radio Zet.

По его мнению, для урегулирования положения с блокадой польскими перевозчиками границы с Украиной "необходимы, с одной стороны, действия на уровне Евросоюза, а с другой - действия украинской стороны".

1 декабря Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины сообщило, что замминистра инфраструктуры Сергей Деркач на встрече со своим польским коллегой в Варшаве договорился о пропуске пустого грузового автотранспорта через упомянутый КПП.

6 ноября польские перевозчики заблокировали три основных КПП на границе с Украиной: "Ягодин - Дорохуск", "Краковец - Корчева" и "Рава-Русская - Хребене". 23 ноября к ним добавился четвертый - "Медыка - Шегини". Водители грузовиков вынуждены сутками стоять в многокилометровых очередях.

Переговоры с протестующими польскими перевозчиками пока не привели к результатам. Они требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом перевозчикам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля прошлого года.