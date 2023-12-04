Володин обсудил со спикером парламента Таджикистана подготовку заседания ПА ОДКБ

Оно состоится в Москве 19 декабря

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел телефонные переговоры со спикером Национального совета Высшего собрания (верхней палаты парламента) Таджикистана Рустами Эмомали, обсудив с ним подготовку к заседанию Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ). Об этом сообщила пресс-служба Госдумы.

В сообщении говорится, что спикеры обсудили вопросы подготовки к заседанию совета и пленарного заседания ПА ОДКБ, которое состоится в Москве 19 декабря.

По словам Володина, которого цитирует пресс-службы Думы, отношения между двумя странами "динамично развиваются на принципах уважения и взаимовыгодного сотрудничества".