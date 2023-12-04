В Бундестаге заявили о необходимости чрезвычайных мер по бюджету на 2024 год из-за СВО

Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер ранее заявил, что правительство Германии должно изыскать €17 млрд для закрытия "дыры" в госбюджете на 2024 год

БЕРЛИН, 4 декабря. /ТАСС/. Глава комитета Бундестага (парламент ФРГ) по европейским делам Антон Хофрайтер ("зеленые") заявил о необходимости принятия чрезвычайных мер по вопросу согласования федерального бюджета на 2024 год.

"Необходимо объявить чрезвычайное положение (в бюджетных вопросах - прим. ТАСС) на 2024 год", - отметил он в интервью журналу Der Spiegel. В качестве причины для подобного шага политик назвал спецоперацию РФ на Украине.

Сейчас правящая коалиция "Светофор" (СДПГ, "зеленые" и СвДП) обсуждает, сколько денег федеральное правительство может потратить в следующем году. Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек отменил поездку на 28-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Дубай, запланированную на вечер понедельника, по просьбе канцлера Олафа Шольца из-за бюджетного кризиса.

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер ранее заявил, что правительство Германии должно изыскать €17 млрд для закрытия "дыры" в госбюджете на 2024 год. Как сообщил 3 декабря портал n-tv, коалиция должна согласовать бюджет в течение следующих нескольких дней, иначе его не получится утвердить в парламенте в этом году. Основной повод для разногласий - урезание социальных расходов.