Участники Sky Shield намерены сами решать, какие объекты сбивать над своей территорией

Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер обосновал решение присоединиться к инициативе стремлением защититься от угроз, якобы возникших из-за действий России

ВЕНА, 4 декабря. /ТАСС/. Государства - участники единой европейской системы противовоздушной и противоракетной обороны European Sky Shield будут самостоятельно принимать решения о том, какие объекты они будут сбивать над своей территорией. Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

"Решение о том, какие летающие объекты будут сбивать, будут приниматься самостоятельно. Таково было главное условие [участия]", - сказал он на совместной пресс-конференции с чешским главой правительства Петром Фиалой.

В 2022 году Германия выдвинула инициативу формирования единой европейской системы противоракетной и противовоздушной обороны European Sky Shield, а также обеспечения общих закупок комплексов ПРО и ПВО малого, среднего и дальнего радиусов действия. Каждая из стран, присоединившихся к этой программе, сама решает, какие системы ей следует закупать. Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер обосновал решение присоединиться к инициативе стремлением защититься от угроз, якобы возникших из-за действий России.

Ранее председатель оппозиционной правоконсервативной Австрийской партии свободы, самой популярной политической силы страны, Герберт Кикль назвал решение правительства об участии Вены в системе European Sky Shield нарушающим ее нейтральный статус и попыткой сделать республику фактическим участником блока НАТО.