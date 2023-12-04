Грузия заявила, что ввод санкций против РФ привел бы республику к экономическому коллапсу

Также, по словам председателя грузинского парламента Шалвы Папуашвили, это грозило бы республике обнищанием общества и спадом экономики на 20%

ТБИЛИСИ, 4 декабря. /ТАСС/. Власти Грузии могли бы столкнуться с экономическим коллапсом, если бы подчинились призывам оппозиции и неправительственных организаций (НПО) ввести санкции против РФ. Об этом сообщил журналистам председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили.

"Если бы мы избрали другую политику, которую нам диктовала оппозиция и несколько богатых НПО, если бы мы пошли по пути санкций (против РФ - прим. ТАСС), сегодня у нас был бы экономический коллапс, обнищание общества, спад экономики на 20%. Я уже не говорю о рисках военного противостояния и эскалации", - сказал Папуашвили.

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили 25 февраля 2022 года объявил, что не планирует вводить санкции против России, объясняя это национальными интересами. В начале марта прошлого года президент Украины Владимир Зеленский отозвал посла из Тбилиси из-за позиции грузинских властей в вопросе санкций. Данное решение грузинского правительства раскритиковала и оппозиция, обвинив власти республики в сотрудничестве с РФ.