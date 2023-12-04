Рада на днях рассмотрит ограничение отсрочек для студентов и ухаживающих за инвалидами

Председатель комитета парламента по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цымбалюк отметил, что безусловное право на отсрочку сохранят студенты, получающие высшее и профессиональное образование впервые

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Верховная рада в ближайшие дни обсудит серию законопроектов по вопросам мобилизации и демобилизации, в том числе относительно порядка предоставления отсрочек студентам и лицам, ухаживающим за инвалидами, а также сроков службы мобилизованных. Об этом сообщил председатель комитета парламента по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цымбалюк.

Он напомнил, что рабочая группа, в которую входят представители всех фракций и групп, продолжает заниматься вопросами войсковой деятельности. "В ближайшие дни мы рассмотрим в Верховной раде ряд законопроектов, подготовленных в том числе этой рабочей группой. Народные депутаты разрабатывают законопроекты, которые касаются мобилизации, демобилизации и других вопросов сферы обороны во взаимодействии с высшим военным командованием. Сейчас законодательством не ограничено количество лиц, ухаживающих за инвалидами. Мы планируем ограничить - одно лицо призывного возраста может ухаживать за инвалидом, если нет других членов семьи", - сказал он в эфире телеканала "Рада".

Цымбалюк добавил, что безусловное право на отсрочку сохранят те студенты, которые получают высшее и профессиональное образование впервые, в отношении же тех, кто получает второе и третье образование, продолжил депутат, "вопрос будет решаться в соответствии с законодательством". Цымбалюк отметил, что, хотя люди имеют право на получение второго и третьего высшего образования, на практике работа идет в том направлении, "чтобы были квоты министерства образования на получение таких специальностей".

Законопроекты также предусматривают определение максимального срока мобилизации в условиях действия военного положения, продолжил депутат. "На практике специалисты-медики говорят, что в зоне активных боевых действий невозможно пребывать более 24 месяцев", - сказал он. Цымбалюк также отметил, что готовится закон о демобилизации срочников, которые были призваны на службу до 24 февраля 2022 года. "Мы ожидаем, что после изменений в действующем законодательстве верховное командование должно будет подписать указ о демобилизации, - сказал он. - Все эти лица, которые не задействованы в боевых действиях, а это большинство из них, будут демобилизованы".

В то же время, отметил Цымбалюк, все меры по демобилизации планируются во взаимодействии с командованием вооруженными силами. "Мы исходим из позиции военных, что задача любой демобилизации - не привести к ослаблению сил обороны", - добавил он.

С февраля прошлого года на Украине была объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В конце ноября секретарь Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов допустил возможность демобилизации при условии, что для этого будет создана правовая база. При этом украинские власти заявляют о необходимости активизировать мобилизацию в ВСУ. Президент страны в конце ноября объявил, что в скором времени будет представлен новый комплексный план мобилизации.