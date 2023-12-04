Ячейка "Талибана" создала свою "администрацию" в провинции Хайбер-Пахтунхва

По сведениям агентства Dunya News, группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан" потребовала от местных подрядчиков обязательного согласования с образованным "министерством энергетики" реализации всех проектов в сфере водоснабжения

ИСЛАМАБАД, 4 декабря. /ТАСС/. Террористическая группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан" (ТТП, пакистанская ячейка запрещенного в РФ движения "Талибан") создала свое "теневое правительство" в районе Северный Вазиристан в граничащей с Афганистаном северо-западной пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва. Об этом сообщило агентство Dunya News.

Как отмечает агентство, ТТП потребовала от местных подрядчиков обязательного согласования в течение пяти дней с образованным группировкой "министерством энергетики" реализации всех проектов в сфере водоснабжения. В противном случае пакистанские талибы угрожают применить военную силу против строительных компаний. Как утверждает ТТП, ее "министерство энергетики" создано с целью сбора средств на "благочестивую войну с неверными" и улучшение экономической структуры в подконтрольных районах.

По данным источников, ТТП сформировала свои администрации в каждом районе на границе с Афганистаном, где они вымогают средства у богатых бизнесменов и разрешают споры между местными жителями, которые все чаще обращаются со своими жалобами не к законным властям, а к созданному талибами "министерству юстиции".

Как отмечают СМИ, ТТП пользуется широкой поддержкой Афганистана, который отказывается от борьбы с этой базирующейся на его территории группировкой под предлогом того, что пакистанские талибы воевали вместе с "Талибаном" против войск США, а также в связи с тем, что боевики ТТП считаются в стране "гостями" и борьба с ними противоречит местным традициям.

В декабре 2022 года переговоры властей Пакистана с ТТП о прекращении террористических вылазок зашли в тупик и были прерваны. По данным пакистанского МВД, с августа 2021 года, когда в Афганистане захватили власть талибы, число терактов в Пакистане возросло на 60% и составило 420. Количество терактов с участием террористов-смертников увеличилось на 500%, до 141.