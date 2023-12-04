Токаев заявил о необходимости повышения потенциала казахстанского контингента миротворцев

Президент Казахстана поставил перед главой Минобороны Русланом Жаксылыковым задачи, в частности, по развитию территориальной обороны

АСТАНА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с министром обороны республики Русланом Жаксылыковым заявил о необходимости повышения потенциала казахстанских миротворцев для участия в миссиях под эгидой ООН. Об этом сообщила пресс-служба лидера Казахстана.

"Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость повышения потенциала казахстанского миротворческого контингента для участия в миссиях под эгидой ООН", - говорится в сообщении.

Во время встречи президент поставил перед министром несколько задач по взаимодействию с местными оборонными предприятиями, развитию территориальной обороны, Сил специальных операций, усилению военно-патриотической работы.

"В ходе встречи президент - верховный главнокомандующий Вооруженными силами Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад министра об итогах деятельности оборонного ведомства за 2023 год, новых подходах в боевой подготовке войск, состоянии учебной и полигонной базы. Особое внимание было уделено вопросам исполнения государственного оборонного заказа, поступлению новых образцов авиационной техники, включая беспилотные комплексы, вооружения войск противовоздушной обороны, модернизированной бронетехники и средств связи", - пояснили в пресс-службе.

Кроме того, министр проинформировал главу государства о проводимой работе ведомства по призыву на срочную воинскую службу и мерах, направленных на повышение статуса и денежного довольствия военнослужащих.