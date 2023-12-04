США к концу декабря завершат модернизацию 140 истребителей F-16 ВВС Тайваня

Как указали источники в тайваньских вооруженных силах, последний из истребителей уже прошел испытательные полеты

ГОНКОНГ, 4 декабря. /ТАСС/. Американская корпорация Lockheed Martin планирует завершить модернизацию 140 истребителей F-16 ВВС Тайваня до модификации Viper к концу 2023 года. Об этом сообщило Центральное информационное агентство Тайваня.

Как указали источники в тайваньских вооруженных силах, последний из истребителей уже прошел испытательные полеты. Работы будут завершены до конца месяца. По данным собеседников агентства, к 2026 году ВВС Тайваня также планируют завершить модернизацию систем вооружения истребителей F-16V.

Согласно ранее заключенным договоренностям, США должны к концу этого года закончить многолетнюю программу модернизации 140 истребителей F-16A и F-16B ВВС Тайваня до более современной модификации F-16V Block 20 с обновленным бортовым компьютером, радаром с активной фазированной антенной решеткой и более современной авионикой. Стоимость программы составила около 140,24 млрд новых тайваньских долларов (около $4,47 млрд).

Кроме того, Тайвань заказал у США еще 66 новых истребителей F-16V Block 70. В ноябре агентство Bloomberg со ссылкой на письмо группы американских законодателей-республиканцев министру ВВС США Фрэнку Кендаллу сообщило, что США "с высокой вероятностью" не смогут передать Тайваню 66 новых F-16V в срок. Всего около 20 законодателей подчеркнули, что поставка новых истребителей задерживается "более чем на 15 месяцев" из-за сложностей, связанных с разработкой их программного обеспечения. Они также отметили, что на сроках поставки тайваньским ВВС могут сказаться и обязательства США перед Украиной и Израилем.

Сделка была одобрена Госдепартаментом США еще в 2019 году, и, согласно первоначальным планам, Lockheed Martin должен был передать первые несколько F-16V Тайваню уже в 2023 году, однако до сих пор остров не получил ни одного истребителя. Согласно условиям контракта, США должны передать все 66 самолетов к 2026 году. После получения этих истребителей парк F-16V ВВС Тайваня превысит 200 самолетов, что сделает его крупнейшим в Азии.

Статус Тайваня

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши, потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией. США являются главным поставщиком вооружений для Тайваня. По оценке МИД КНР, общая сумма американских военных поставок острову за несколько лет превысила $70 млрд.