AFP: президент Гвинеи-Бисау распустил парламент на фоне попытки переворота

Умару Сиссоку Эмбало пообещал, что дату следующих выборов в законодательный орган назначат в соответствии с положениями конституции, сообщило агентство

ПРЕТОРИЯ, 4 декабря. /ТАСС/. Парламент Гвинеи-Бисау распущен на фоне попытки госпереворота. Об этом сообщило агентство France-Presse (AFP) со ссылкой на решение президента страны Умару Сиссоку Эмбало.

В сообщении говорится, что в парламенте большинство мест занимает оппозиция. Президент пообещал, что "дата следующих выборов в законодательный орган будет назначена в соответствии с положениями <...> конституции".

Как сообщали СМИ, вечером 30 ноября бойцы национальной гвардии Гвинеи-Бисау похитили находившегося под стражей министра экономики и финансов Сулеймана Сейди и еще одного представителя правительства, подозреваемых в коррупции и выводе из казны $10 млн. Перестрелки между подразделениями нацгвардии и армии продолжались 30 ноября и 1 декабря. Конфронтация завершилась, когда командир мятежных силовиков полковник Виктор Тчонго сдался властям. Президент страны позднее охарактеризовал ситуацию как спланированную попытку госпереворота и объявил о создании комиссии по его расследованию.