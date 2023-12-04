Премьер Палестины заявил, что Израиль осуществляет повторную оккупацию сектора Газа

Мухаммед Штайе отметил, что площадь анклава когда-то составляла около 555 кв. км, а сейчас не превышает 364 кв. км

РАБАТ, 4 декабря. /ТАСС/. Власти Израиля осуществляют повторную оккупацию сектора Газа и вынашивают планы по созданию буферных зон внутри анклава. С таким заявлением выступил в Рамалле палестинский премьер-министр Мухаммед Штайе на заседании кабинета министров.

"Мы столкнулись с повторной оккупацией сектора Газа и с планами по созданию буферных зон внутри него. Мы полностью отвергаем эти планы и призываем весь мир отвергнуть их", - цитирует главу правительства палестинское информационное агентство WAFA.

"Буферные зоны разъедают сектор Газа, в то время как его территорию необходимо расширить на основе резолюций ООН", - добавил он. Площадь анклава, по словам Штайе, когда-то составляла около 555 кв. км, а сейчас не превышает 364 кв. км.

3 декабря газета The Times of Israel сообщила со ссылкой на официальное лицо, что Израиль после завершения наземной операции не планирует оставлять войска в анклаве, однако обсуждается создание "буферной зоны безопасности на границе со стороны сектора Газа". По данным издания, премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху поделился этими планами с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Израиль в 2005 году покинул сектор Газа после 38 лет оккупации.