Молдавского политика вызвали на допрос после заявления об отряде добровольцев в СВО

Президент Молдавии Майя Санду ранее подписала указ о лишении Александра Калинина гражданства

КИШИНЕВ, 4 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Молдавии вызвала на допрос лидера молдавской оппозиционной Партии регионов, главу Конгресса молдавских диаспор в России Александра Калинина, который заявил, что формирует отряд молдавских добровольцев для участия в СВО на Украине.

"Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам обратила внимание на заявление Александра Калинина о формировании интернационального взвода солдат, который в будущем будет воевать на Украине и, возможно, в Молдавии. После этих заявлений их автор вызван прокуратурой на слушания для присвоения ему процессуально-уголовного статуса", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры. Ранее президент Молдавии Майя Санду подписала указ о лишении Калинина молдавского гражданства. Он со свой стороны заявил, что глава Молдавии устраняет политиков, которые могут ей составить конкуренцию на президентских выборах 2024 года.

В Молдавии деятельность наемников запрещена законом. Тем не менее, недавно один из молдавских телеканалов показал сюжет о группе молдавских граждан, которые воюют на Украине на стороне вооруженных сил этой страны. Они даже заявили репортерам, что намерены приехать домой и расправиться с оппозиционными политиками, которые выступают против Санду и ее правящей Партии действия и солидарности. Журналисты, подготовившие этот сюжет, указом президента, были награждены потом орденами, несмотря на то, что в квартире одного из героев их сюжета полиция провела обыск по подозрению в причастности к наркотрафику.