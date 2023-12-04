В Сейме Литвы предложили ужесточить санкции в отношении граждан Белоруссии

В парламенте отметили, что это касалось бы тех, кто обращается за видом на жительство впервые

ВИЛЬНЮС, 4 декабря. /ТАСС/. Парламент Литвы зарегистрировал поправки к законодательным актам, расширяющие запрет на выдачу ВНЖ на граждан Белоруссии. Их в секретариате Сейма (парламента) внес председатель комитета по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас.

"На граждан Белоруссии предлагается расширить санкции по запрету выдачи вида на жительство, которым подвергнуты граждане России. Исключение было бы сделано для граждан Белоруссии, обладающих высшей квалификацией по тем профессиям, работников которых не хватает в Литве", - пояснил журналистам суть своей инициативы Касчюнас.

Такое нововведение касалось бы тех, кто обращается за видом на жительство впервые. Для тех, у кого он уже есть, эти ограничения действовать не будут.

В августе в Литве было принято решение, предусматривающее приостановку рассмотрения просьб граждан РФ и Белоруссии о выдаче временных видов на жительство. Россиянам, пропуск которых в Литву происходит в исключительных случаях, также запрещено приобретать в Литве недвижимость, ввозить в нее наличные украинские гривны, оформлять электронный статус резидента. Изначально эти ограничения в полном объеме предлагалось распространить и на граждан Белоруссии, но парламент от такого плана отказался.

Президент Литвы Гитанас Науседа, считающий, что ограничения должны быть одинаковыми, наложил на это решение вето, но парламент повторным голосованием его преодолел.