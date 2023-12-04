Вице-спикер парламента Словакии заявил, что граждан республики не заставят ненавидеть РФ

На конференции сторонников левых сил в Чехии слова об отказе Словакии посылать оружие на Украину прервали аплодисменты, заявил Любош Блаха

БРАТИСЛАВА, 4 декабря. /ТАСС/. Никто и никогда не сможет заставить словаков ненавидеть Россию. Об этом в своем Telegram-канале написал вице-спикер Национального совета (парламента) республики Любош Блаха.

"В Чехии я сказал в полный голос: словаков никто и никогда не заставит ненавидеть Россию. <...> Я провел прошедшие выходные в Чехии, [принимая участие] в конференции [сторонников] левых сил в [местечке] Роуднице [северная часть Чехии], - отметил он. - Когда я сказал, что словаки не будут посылать оружие на Украину, меня прервали мощные аплодисменты. Так же было, и когда я сказал, что мы не теряем историческую память и ценим [с большим уважением] жертвы, принесенные русским народом во Второй мировой войне".

Блаха проинформировал, что посещение Роуднице стало его первой зарубежной поездкой после избрания на пост вице-спикера Национального совета.