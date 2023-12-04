Премьер Чехии заявил, что Европа далека от решения причин нелегальной миграции

Петр Фиала отметил, что эту проблему можно решать только на уровне региона

ВЕНА, 4 декабря. /ТАСС/. Европа далека от выработки эффективного решения, которое могло бы воспрепятствовать нелегальной миграции. Об этом заявил журналистам премьер-министр Чехии Петр Фиала, находящийся с визитом в Австрии.

"Не испытываю радости от восстановления временных проверок между государствами, расположенными внутри зоны Шенгенского соглашения, но они помогают бороться с нелегальной миграцией [в Евросоюзе]. Гораздо эффективнее было бы решать [и устранять] ее причины, а это мы можем делать только на уровне [всей] Европы. От этого [решения причин возникновения миграции] мы, к сожалению, далеки", - сказал премьер.

Возможности Чехии размещать у себя мигрантов, по его словам, практически исчерпаны. "Мы приняли наибольшее количество беженцев с Украины в пересчете на число жителей [страны], и мы рады этому. Это, однако, ограничивает наши возможности принимать кого-то еще. Нелегальная миграция, кроме прочего, связана с торговлей людским горем, мы должны активно бороться с ней", - сказал премьер.