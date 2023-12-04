В парламенте Турции заявили, что контроль над TikTok превратился в вопрос нацбезопасности

Председатель парламентской комиссии по цифровым медиа Хюсейин Яйман сообщил, что "необходимо ввести правила относительно этой деятельности, которая негативно влияет на моральное развитие детей"

АНКАРА, 4 декабря. /ТАСС/. Турецкие власти считают необходимым усилить контроль над соцсетью TikTok и ее популярными блогерами, поскольку их деятельность в стране стала вопросом национальной безопасности. Такое мнение высказал в эфире телеканала A Haber депутат правящей партии и председатель парламентской комиссии по цифровым медиа Хюсейин Яйман.

"Есть дела, находящиеся в судебных органах [в отношении некоторых наиболее популярных блогеров этой соцсети]. По этим вопросам я не могу говорить, но люди на улицах просят государство защитить их детей и семьи, просят принять меры. Действия нужны, должен быть юридический и финансовый контроль над этими людьми. Это стало проблемой национальной безопасности", - сказал он.

Яйман сообщил, что 7 декабря члены парламентской комиссии планируют пообщаться с официальным представителем TikTok в Евразии и Турции Эмиром Геленом. Они объяснят ему сложившуюся ситуацию с многочисленными жалобами на соцсеть и ожидают пояснений в связи с этим.

Главная претензия законодателей к деятельности TikTok в Турции в том, что поведение несколльких наиболее популярных местных блогеров, которых в республике называют словом fenomen ("феномен"), нередко противоречит основам морали и нравственным ценностям, относительно которых в значительной части общества есть консенсус. По словам Яймана, "необходимо ввести правила относительно этой деятельности, которая негативно влияет на моральное развитие детей". Он также указывает, что часть наиболее популярных "феноменов" "претендует на роль образца для подражания, но на самом деле они являются плохим примером для 85 миллионов" граждан Турции, в том числе из-за постыдных, по мнению части общества, роликов в TikTok и других соцсетях.

Законодатели в связи с этим считают необходимым ввести финансовый и налоговый контроль над деятельностью блогеров, в том числе их доходами, значительную долю которых составляют пожертвования фанатов, а также реклама. Часть имеющихся претензий они рассчитывают урегулировать с руководством соцсетей, но некоторые регулирующие принципы будут внесены и в новые законопроекты, которые скоро поступят на обсуждение парламента.

Яйман пояснил, что у его комиссии нет полномочий вводить санкции в отношении соцсетей, но она может рекомендовать регуляторам определенные меры. При этом спектр потенциальных мер, по его словам, включает и отзыв лицензий, и запрет на рекламу, а также введение определенных норм для публикации контента.