Сенаторы потребовали от Пентагона прекратить закупки нефтепродуктов из якобы сырья РФ

Они призвали министра обороны США Ллойда Остина рассказать на брифинге для законодателей, какие шаги он предпринимает, чтобы исключить российскую нефть из цепи поставок Пентагона

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Американские сенаторы потребовали от Минобороны США объяснить свое решение продолжать закупать нефтепродукты, в производстве которых, несмотря на санкции, якобы используется российское сырье. Соответствующий запрос направили в военное ведомство члены Сената Конгресса Марко Рубио (республиканец от штата Флорида) и Мэгги Хассан (демократ от штата Нью-Гэмпшир).

Они призвали министра обороны США Ллойда Остина прекратить эти закупки и на брифинге для законодателей рассказать, какие шаги он предпринимает, чтобы исключить российскую нефть из цепи поставок Пентагона.

14 ноября по итогам собственного расследования газета The Washington Post утверждала, что греческий нефтеперерабатывающий завод Motor Oil Hellas, являющийся поставщиком нефтепродуктов для нужд Пентагона, может получать мазут российского производства. По версии издания, это возможно за счет "многократной смены владельцев" экспортируемого из России мазута.

Нефтяные санкции стран Запада в отношении РФ вступили в силу 5 декабря 2022 года. Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны G7, Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне $60 за баррель. Более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено.

Президент РФ Владимир Путин в конце 2022 года своим указом запретил поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусмотрено использование механизма фиксации предельной цены (так называемого потолка), введенного США и другими недружественными странами. В отношении нефти этот ответ заработал 1 февраля. В настоящее время Россия добровольно сокращает добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки от уровня февраля 2023 года.