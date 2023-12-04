Трамп считает, что Байден превратил США в банановую республику

По мнению экс-президента США, Байден должен отказаться от этого плана и остановить это, пока не стало поздно

НЬЮ-ЙОРК, 4 декабря. /ТАСС/. Весь мир сегодня наблюдает, как Соединенные Штаты превращаются в банановую республику из-за действий президента США Джо Байдена. Такое мнение выразил экс-президент Дональд Трамп.

"Стратегия <...> Джо Байдена <...> против своего политического оппонента становится все более радикальной и безумной. Весь мир наблюдает, как США превращаются в банановую республику. Байден должен отказаться от этого плана и остановить это, пока не стало слишком поздно", - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

Трамп также подчеркнул, что уровень его поддержки среди избирателей "становится все выше и выше, в некоторых местах бьет рекорды".

Ранее экс-президент также заявлял, что будет участвовать в выборах, не боясь обвинений и тюремного заключения, так как хочет спасти страну, которая "катится в ад".

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля действующий президент заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп заявил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.