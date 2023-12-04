Американская публицистка считает, что Трамп при возвращении к власти выведет США из НАТО

В статье Энн Эпплбаум выражается мнение, что возвращение политика на пост президента обернется едва ли не отказом Соединенных Штатов от многочисленных союзнических обязательств и утратой Вашингтоном значительной части нынешнего влияния на мировой арене

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Американская публицистка Энн Эпплбаум считает, что республиканец Дональд Трамп в случае возвращения в Белый дом по итогам предстоящих в 2024 году президентских выборов выведет Соединенные Штаты из НАТО.

"Если его переизберут, то он положит конец нашим обязательствам перед европейским альянсом, придав новую форму международному порядку и подорвав американское влияние в мире", - пишет Эпплбаум в своей новой колонке, опубликованной в журнале The Atlantic. Статья публикуется в рамках проекта издания под названием "Если Трамп победит". В цикле материалов журнала будут даваться прогнозы относительно того, какие действия Трамп предпримет, если его в ноябре следующего года вновь изберут главой администрации США.

В статье выражается мнение, что возвращение Трампа на пост американского лидера обернется едва ли не отказом Соединенных Штатов от многочисленных союзнических обязательств и утратой Вашингтоном значительной части нынешнего влияния на мировой арене. "Ущерб, который он нанес [США] в ходе первого срока [пребывания у власти], можно было устранить. Ущерб в ходе второго срока был бы непоправимым", - заявил Эпплбаум бывший помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. Как говорилось в его опубликованной в 2020 году книге, Трамп, будучи президентом, публично заявлял своим советникам в грубой форме, что ему наплевать на Североатлантический альянс. По свидетельству Болтона, этот случай имел место в 2019 году.

С точки зрения Эпплбаум, "институционно и, возможно, даже политически уход из НАТО может быть сложным для Трампа". Однако, полагает она, все это не будет иметь большого значения, так как урон в случае подобного объявления со стороны президента США уже будет нанесен. "Объясняется это тем, что самый важный источник влияния НАТО - психологический, а не юридический или институционный", - убеждена публицист. По ее мнению, которое подкрепляется позицией ряда специалистов, обладающих "глубокими связями с НАТО", объявление США о выходе из альянса привело бы к быстрому исчезновению "веры в коллективную оборону".

Принцип коллективной обороны альянса закрепляет статья 5 подписанного в Вашингтоне в 1949 году Североатлантического договора. Она предусматривает коллективный ответ в случае "вооруженного нападения на одну или несколько" стран - членов НАТО.