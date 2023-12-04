СМИ: Турция предупредила Израиль о последствиях действий против ХАМАС на ее территории

Как заявили агентству Anadolu официальные лица в Турции, спецслужбы ранее пытались осуществлять такую незаконную деятельность на территории республики, что недопустимо

АНКАРА, 4 декабря. /ТАСС/. Турецкая разведка предупредила израильские спецслужбы о серьезных последствиях в случае преследования функционеров ХАМАС на территории республики. Об этом со ссылкой на разведисточники сообщил телеканал TRT.

Источники сообщили, что израильской стороне были сделаны необходимые предупреждения в связи с появившимися в СМИ данными о том, что Израиль якобы будет преследовать членов ХАМАС, проживающих за пределами Палестины, включая Турцию. Такие действия будут иметь "серьезные последствия".

Как заявили в свою очередь агентству Anadolu официальные лица в Турции, различные спецслужбы ранее пытались осуществлять такую незаконную деятельность на территории республики, что недопустимо.