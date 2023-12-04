ВМС Британии и Финляндии проводят учения на Балтике по защите подводной инфраструктуры

В учениях также принимают участие ВМС Эстонии

СТОКГОЛЬМ, 4 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Финляндии проводят 4-5 декабря в регионе Балтийского моря учения по защите подводной инфраструктуры вместе с Пограничной службой Финляндии, Великобритании и Эстонии. Цель учений - отработать возможности наблюдения за подводной инфраструктурой и отражения подводных военных угроз, говорится в пресс-релизе финских ВС.

"Учения являются частью заявления Объединенного экспедиционного корпуса (Joint Expeditionary Force, JEF) от 28 ноября 2023 года, направленного на расширение присутствия JEF и наблюдения в регионе Балтийского моря. В учениях принимают участие ВМС Финляндии, округ береговой охраны Финского залива Пограничной службы Финляндии, Королевский флот и ВМС Эстонии", - поясняется в сообщении.

По словам помощника начальника оперативного отдела командования обороны Янне Хууско, увеличение военно-морского присутствия НАТО является мерой, которая усиливает наблюдение за подводной инфраструктурой и ее защиту. "После инцидента с Balticconnector многие страны региона Балтийского моря активизировали свое сотрудничество и свои собственные национальные операции по морскому наблюдению. Эти учения являются одним из сообщений о том, как мы можем защищать и осуществлять наблюдение за критически важной инфраструктурой вместе с нашими союзниками и партнерами", - прокомментировал он.

JEF - это региональное оборонное объединение десяти стран Северной Европы: Великобритании, Дании, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Швеции и Эстонии. Созданные в 2014 году Объединенные экспедиционные силы под командованием Соединенного Королевства не являются постоянными войсками. Участвующие в них страны периодически проводят совместные военные учения.

Работа подводного газопровода между Финляндией и Эстонией была приостановлена в связи с подозрением на утечку. Власти Финляндии сообщили на пресс-конференции 10 октября, что повреждение на газопроводе, обнаруженное рано утром 9 октября, вероятно, является результатом внешнего воздействия. Главный инспектор по уголовным делам Тимо Килпеляйнен указал, что точка повреждения газопровода находится в экономической зоне Финляндии, в центральной части Финского залива. Позже Министерство иностранных дел Финляндии сообщило о контактах по дипломатическим каналам с Россией и Китаем по вопросу повреждения газопровода Balticconnector.

20 октября Центральная криминальная полиция Финляндии заявила, что ведомство сосредоточено на выяснении причастности китайского судна Newnew Polar Bear к повреждению газопровода. Полиция подняла посторонний предмет, находившийся на дне возле поврежденного Balticconnector, и пришла к выводу, что это якорь.