В Никарагуа решили отозвать своего посла в Аргентине

Такое решение приняли из-за недружественных заявлений команды избранного президента Хавьера Милея в отношении центральноамериканской республики

ГАВАНА, 4 декабря. /ТАСС/. Власти Никарагуа приняли решение отозвать посла страны в Аргентине из-за недружественных заявлений команды избранного президента Хавьера Милея в отношении центральноамериканской республики.

"Учитывая приход к власти и инаугурацию нового правительства в Аргентинской Республике, которая состоится 10 декабря, и неоднократные заявления и высказывания новых руководителей, правительство примирения и национального единства Никарагуа приступило к процедуре отзыва своего посла [в Буэнос-Айресе] Карлоса Миденсе. Решение вступает в силу немедленно", - говорится в заявлении МИД, опубликованном на портале el19digital.com.

Ранее советник по внешней политике Милея и будущая глава МИД Диана Мондино заявила, что команда избранного президента Аргентины в отношениях с Венесуэлой, Кубой и Никарагуа будет стремиться "решить проблемы с правами человека".

19 ноября в Аргентине прошел второй тур президентских выборов. Депутат-либертарианец Милей, выдвигавшийся от правой коалиции "Свобода наступает", одержал победу над министром экономики, сельского хозяйства и производственного развития Серхио Массой.