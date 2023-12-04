Словения выделила Украине €1,5 млн на разминирование

Средства выделяются безвозмездно, сообщила пресс-служба Минэкономики Украины

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Словения и Украина подписали соглашение о предоставлении Киеву €1,5 млн на разминирование в рамках гуманитарной помощи. Об этом сообщила пресс-служба украинского Минэкономики.

Соответствующий документ был подписан в Любляне, отмечается в Telegram-канале министерства. Средства выделяются Словенией безвозмездно.

Любляна при поддержке Киева предпочитает не сообщать о военной составляющей. В октябре издание Defense News информировало, что Словения тайно передала Украине несколько разведывательных беспилотников Bramor и несколько десятков БМП М-80 югославского производства, а также танки.