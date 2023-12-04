Кабмин Словакии предложил ввести 30% налог на прибыль банков

Правительство выступило также с инициативой сделать рабочим днем государственный праздник "День конституции"

БРАТИСЛАВА, 4 декабря. /ТАСС/. Правительство Словакии предложило ввести 30% налог на прибыль банков, повысить НДС на алкоголь и сигареты. Кабмин считает это необходимым для стабилизации общественных финансов и пополнения государственного бюджета, сообщил телеканал Markiza.

Госбюджет в 2024 году может получить за счет налога на прибыль банков дополнительно около €336 млн. Общая сумма поступлений в госбюджет, если будет повышен НДС на алкогольные напитки, табачные изделия и реализованы прочие предлагаемые кабмином меры по увеличению доходных статей, составит в 2024 году €800 млн.

Правительство выступило также с инициативой сделать рабочим днем приходящийся на 1 сентября государственный праздник "День конституции". Власти ожидают, что от этого госбюджет дополнительно получит около €5,5 млн.

Предложения кабмина должен рассмотреть и утвердить парламент. Предполагается, что это произойдет до предстоящего католического Рождества. На будущей неделе, согласно данным телеканала, правительство обсудит проект закона о государственном бюджете Словакии на 2024 год.