В МИД Армении заявили, что для защиты беженцев из Карабаха нужна международная поддержка

Глава ведомства Арарат Мирзоян сообщил, что Армения обещает активно участвовать в работе Совета ООН по правам человека и других платформ для разработки инструментов предотвращения геноцида и массовых преступлений

ЕРЕВАН, 4 декабря. /ТАСС/. Международное сообщество должно оказать поддержку для обеспечения защиты беженцев из Нагорного Карабаха. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе видеообращения на промежуточном заседании Совета ООН по правам человека, посвященном 75-летию Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

"Два месяца назад Республика Армения предоставила приют и средства к существованию более чем 100 тыс. беженцев - всему населению Нагорного Карабаха, изгнанному со своей родины, подвергнутому этнической чистке. Поддержка международного сообщества необходима для обеспечения их защиты", - приводит слова главы МИД пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Мирзоян отметил, что, несмотря на пробелы в международной системе прав человека и безопасности, Армения обещает активно участвовать в работе Совета ООН по правам человека и других платформ для разработки инструментов предотвращения геноцида и массовых преступлений.