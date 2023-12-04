В Госдепе заявили, что власти Венесуэлы выполнили не все договоренности с США

Вашингтон может отменить смягчение части санкций против Каракаса, отметил руководитель пресс-службы ведомства Мэттью Миллер

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Власти Венесуэлы еще не выполнили все договоренности с США, поэтому Вашингтон может отменить смягчение части санкций против Каракаса. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

По его словам, в частности, власти Венесуэлы не освободили политзаключенных и арестованных американских граждан. "И мы приостановим смягчение ряда санкций, которые мы ввели ранее в этом году, если определим, что достаточный прогресс в выполнении данных нам обязательств не был достигнут", - сказал дипломат.