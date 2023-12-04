На Украине заявили о начале консультаций с ЕС о гарантиях безопасности для Киева

Во время встречи стороны "обменялись видением подходов к будущим гарантиям безопасности ЕС с акцентом на сегмент безопасности и обороны", сообщил офис украинского лидера

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Представители Украины и Евросоюза приступили к консультациям с целью предоставления Киеву гарантий безопасности. Об этом сообщил офис украинского лидера.

"По поручению президента Украины и руководителя офиса главы государства заместитель руководителя офиса президента Игорь Жовква начал первый раунд консультаций с заместителем генерального секретаря Европейской службы внешнеполитической деятельности по вопросам мира, безопасности и обороны Шарлем Фризом о коллективных гарантиях безопасности [со стороны] ЕС", - говорится в заявлении, размещенном на сайте ведомства.

Отмечается, что во время встречи стороны "обменялись видением подходов к будущим гарантиям безопасности ЕС с акцентом на сегмент безопасности и обороны".

В июле на полях саммита НАТО в Вильнюсе Группа семи приняла декларацию о долгосрочных гарантиях безопасности для Украины. Затем к этому документу присоединился ряд других государств. Декларация, в частности, предусматривает получение Киевом значительного военного потенциала. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это решение ошибочным и потенциально очень опасным. Украинские власти надеются уже до конца года заключить первые двусторонние договоры с европейскими странами. Ранее переговоры о гарантиях безопасности Украина начала с Великобританией, Германией, Канадой, США, Францией и Японией.