Глава МИД Ирана вылетел в Москву

Хосейн Амир Абдоллахиян намерен провести двустороннюю встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым

ДУБАЙ, 4 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян вылетел в Москву для участия во встрече глав МИД прикаспийских государств. Как сообщило внешнеполитическое ведомство исламской республики, он также намерен провести двустороннюю встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Министр иностранных дел <...> Хосейн Амир Абдоллахиян вылетел из Тегерана в Москву для участия во встрече глав МИД прикаспийских стран", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале дипведомства.

29 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что встреча министров иностранных дел прикаспийских государств - Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркмении - состоится 5 декабря в Москве под председательством Лаврова. Также запланированы двусторонние переговоры Лаврова с его коллегами, отметила дипломат.