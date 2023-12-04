В Киеве в частном доме из-за взрыва гранаты погиб мужчина

Происшествие расследуется по статье УК об умышленном убийстве, но с дополнительной отметкой "несчастный случай"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Мужчина погиб, по предварительной информации, из-за взрыва гранаты в частном доме в Киеве. Об этом сообщили в главном управлении Национальной полиции Украины в Киеве.

"Сегодня около 16:50 (17:50 мск) в полицию Киева поступила информация о взрыве в частном доме на Замковецкой улице. <...> По предварительной информации, в результате взрыва погиб владелец дома - киевлянин 1950 года рождения. <...> Предварительно установлено, что взрыв произошел в результате детонации гранаты во дворе у дома. По данному факту иницировано уголовное производство", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Отмечается, что происшествие расследуется по статье УК об умышленном убийстве, но с дополнительной отметкой "несчастный случай".

20 ноября украинское издание "Вести" сообщило, что два человека стали жертвами взрыва гранаты в Днепровском районе Киева, еще один пострадал. Среди погибших были военнослужащий и его жена.