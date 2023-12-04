В Госдепе заявили, что площадь палестинских территорий в Газе не должна сократиться

Так руководитель пресс-службы ведомства Мэттью Миллер ответил на вопрос о том, поддерживают ли США создание буферных зон между Израилем и анклавом

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что в результате ближневосточного конфликта площадь палестинских территорий в секторе Газа не должна сократиться. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Итак, я скажу про один из принципов, который, как вы слышали, госсекретарь [США Энтони Блинкен] достаточно четко изложил во время своего выступления в Токио три недели назад. Он заключается в том, что не должно быть сокращения площади сектора Газа", - отметил дипломат, отвечая на вопрос о том, поддерживают ли США создание буферных зон между Израилем и сектором Газа.