В Баку обвинили Ереван в создании искусственной напряженности на границе

В МИД Азербайджана подчеркнули, что продолжат предпринимать усилия по мирному строительству в регионе

Баку, 4 декабря. /ТАСС/. Армения пытается искусственно создать напряженность на границе с Азербайджаном. Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана, опубликованном на сайте ведомства.

"Категорически отвергаем заявление Министерства иностранных дел Армении от 4 декабря 2023 года, в котором утверждается о гибели армянского военнослужащего в результате огня, якобы открытого с азербайджанской стороны. <…> Подобными заявлениями армянская сторона преследует цель создать искусственную напряженность в приграничных районах и привлечь внимание третьих государств", - отмечается в тексте.

В МИД Азербайджана подчеркнули, что Баку продолжит предпринимать усилия по мирному строительству в регионе.

Министерство иностранных дел Армении обвинило Азербайджан в попытке затянуть мирный процесс между двумя странами и завести его в тупик. 4 декабря Министерство обороны Армении заявило, что около 14:35 (13:35 мск) ВС Азербайджана открыли огонь в направлении армянских позиций в Вайоцдзорской области, в результате чего военнослужащий Герасим Аветикович Аракелян получил смертельное огнестрельное ранение. Ведомство сообщило о проведении расследования с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего. Министерство обороны Азербайджана свою причастность к случившемуся опровергло, назвав заявления армянской стороны "ложью, не соответствующей действительности".