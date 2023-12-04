G7 создала партнерство для восстановления энергосистемы Украины, используя зеленые решения

Свыше €300 млн было предоставлено Фонду энергетической поддержки Украины для восстановления и обеспечения защиты получивших критические повреждения элементов энергетической инфраструктуры, говорится в совместном заявлении "семерки"

ЛОНДОН, 4 декабря. /ТАСС/. Страны Группы семи (G7) совместно с международными организациями и финансовыми институтами, а также правительством Украины создали партнерство, целью которого станет восстановление украинской энергетической системы при широком внедрении зеленых решений. Об этом члены "семерки" объявили в совместном заявлении, приуроченном к 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28), которая проходит в Дубае.

"Мы обязуемся продолжать оказывать Украине экстренную помощь в значительных объемах, чтобы помочь ей отремонтировать свою энергосистему и наладить ее работу, чтобы подготовиться к этой зиме", - говорится в документе, размещенном на сайте британского правительства. - Свыше €300 млн было предоставлено Фонду энергетической поддержки Украины <…> для восстановления и обеспечения защиты получивших критические повреждения элементов энергетической инфраструктуры Украины. Члены этой группы также помогают закупить и передать на Украину 65 высоковольтных трансформаторов и 6 мобильных газотурбинных установок".

О планах создания Партнерства в сфере чистой энергии страны G7 объявили в июне этого года на проходившей в Лондоне второй Конференции по восстановлению Украины. Теперь страны Группы семи официально объявили о его учреждении и о присоединении к проекту Международной финансовой корпорации, входящей в структуру Всемирного банка, Международного агентства по возобновляемым источникам энергии, а также Энергетической инициативы Украины, учрежденной сетью Глобального договора ООН.

План на будущее

Цель партнерства - способствовать созданию на Украине устойчивой к внешним воздействиям децентрализованной энергосистемы, которая бы активно использовала зеленые технологии и была сильнее интегрирована с европейскими энергосетями. Долгосрочной задачей является достижение Украиной углеродной нейтральности за счет развития зеленой энергетики. Для этого среди прочего предлагается выработать новые законы, которое помогут привлечь в страну инвестиции для создания небольших электростанций, использующих энергию из возобновляемых источников, добиться полного исполнения Распоряжения ЕС об этических нормах и о прозрачности оптового энергетического рынка, добиться либерализации тарифов на электроэнергию, сделать шаги по направлению к постепенной приватизации государственных энергокорпораций, включая "Энергоатом", а также повысить энергоэффективность домохозяйств и сделать для них выгодным переход на потребление энергии из возобновляемых источников.

"Партнерство в сфере чистой энергии поддерживает эти усилия, скоординированно предоставляя гранты, гарантии, техническую и экспертную поддержку, чтобы поддержать усилия украинского правительства по интеграции с региональными энергетическими рынками, привлечению финансирования из частных источников, а также внедрению передовых энергетических инноваций", - говорится в заявлении G7.