В Мавритании экс-президента приговорили к пяти годам тюрьмы за злоупотребление властью

Прокуратора запрашивала для Мохаммеда ульд Абдель Азиза 20 лет лишения свободы

ТАСС, 4 декабря. Суд в Исламской Республике Мавритания (ИРМ) приговорил бывшего президента 66-летнего Мохаммеда ульд Абдель Азиза (руководил страной в 2008-2019 годах) к пяти годам тюремного заключения за злоупотребление властью с целью обогащения. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

Суд постановил, что экс-президент виновен в незаконном обогащении и отмывании денег. В конце октября прокуратура запрашивала 20 лет тюремного заключения для Абдель Азиза.

С января 2023 года в ИРМ шел громкий судебный процесс. Абдель Азиз и еще больше 10 бывших правительственных чиновников, в том числе 2 бывших главы правительства, подозревались в незаконном обогащении, злоупотреблении служебным положением, торговле влиянием и отмывании денег.

Как отмечают наблюдатели, Абдель Азиз по итогам процесса получил самый суровый приговор среди всей группы обвиняемых высокопоставленных госслужащих. Суд оправдал двух бывших премьер-министров и двух бывших министров. Остальным вынесены обвинительные приговоры, в частности, два года условно и шесть месяцев тюремного заключения, отмечает AFP.

Адвокат Абдель Азиза назвал состоявшийся процесс и вынесенный приговор "политически мотивированными". Защита экс-президента уже заявила о намерении обжаловать вердикт суда.