США сообщили о ликвидации силами международной коалиции пятерых боевиков в Ираке

Также был уничтожен беспилотник, уточнили в CENTCOM

НЬЮ-ЙОРК, 4 декабря. /ТАСС/. Силы международной оперативной группы, проводящей в Ираке операцию "Непоколебимая решимость", вступили 3 декабря в бой с пятью экстремистами, которые готовились запустить беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"3 декабря недалеко от иракского города Киркук силы объединенной оперативной группы, которая осуществляет операцию "Непоколебимая решимость" (CJTF-OIR), вступили в бой с пятью боевиками, готовившимися запустить ударный беспилотник. Силы CJTF-OIR ответили в порядке самообороны <...>, ликвидировав всех пятерых боевиков и уничтожив беспилотник", - говорится в заявлении, опубликованном на странице CENTCOM в социальной сети X (ранее Twitter).

Уточняется, что иракские силы безопасности были уведомлены об ударе и прибыли на место, где подтвердили гибель боевиков и уничтожение беспилотника. "Соединенные Штаты продолжат защищать личный состав американских ВС и коалиции от нападений", - отмечается в тексте.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на данные Пентагона проинформировала, что американские военные на Ближнем Востоке с 17 октября подверглись по меньшей мере 76 атакам боевиков в свете эскалации палестино-израильского конфликта. Издание отметило, что ракетные обстрелы и нападения с использованием беспилотников на войска США в Ираке и Сирии осуществляются почти каждый день.

Кроме того, по сведениям CENTCOM, на три коммерческих судна в Красном море совершили атаки поддерживаемые Ираном йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах". Ракетный эсминец ВМС США Carney отразил нападения, сбив как минимум три беспилотника.

26 ноября авианосная группа ВМС США Eisenhower завершила переход через Ормузский пролив и вошла в воды Персидского залива. Целью патрулирования является обеспечение свободы судоходства на ключевых международных водных путях.