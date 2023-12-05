Пентагон сообщил о выпущенных по базе США в Сирии 15 ракетах с территории Ирака

Пострадавших среди персонала и повреждений оборудования нет, уточнили в CENTCOM

НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря. /ТАСС/. Пятнадцать ракет были выпущены с территории Ирака по американской базе в Сирии. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"3 декабря 15 122-мм ракет были выпущены из Ирака по американской базе в Румейлане в Сирии. Пострадавших среди персонала и повреждений оборудования нет", - говорится в заявлении, опубликованном на странице CENTCOM в соцсети X (ранее Twitter).

Отмечается, что оперативная группа, которая осуществляет операцию "Непоколебимая решимость", обнаружила место, откуда были выпущены ракеты, и передала эту информацию иракским силам безопасности.

Ранее в CENTCOM сообщили, что силы международной оперативной группы, проводящей в Ираке операцию "Непоколебимая решимость", вступили 3 декабря в бой с пятью экстремистами, которые готовились запустить беспилотный летательный аппарат.

Газета The Washington Post со ссылкой на данные Пентагона проинформировала, что американские военные на Ближнем Востоке с октября подверглись по меньшей мере 76 атакам боевиков в свете эскалации палестино-израильского конфликта. Издание отметило, что ракетные обстрелы и нападения с использованием беспилотников на войска США в Ираке и Сирии осуществляются почти каждый день.

Кроме того, по сведениям CENTCOM, на три коммерческих судна в Красном море совершили атаки поддерживаемые Ираном йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах". Ракетный эсминец ВМС США Carney отразил нападения, сбив как минимум три беспилотника.