Глава кабмина Румынии выступил за укрепление сотрудничества с США в области безопасности

Также Марчел Чолаку отметил, что республика хочет наладить взаимодействие с Соединенными Штатами в экономической сфере

БУХАРЕСТ, 5 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, находящийся с рабочим визитом в США, в ходе встречи с американским министром обороны Ллойдом Остином выступил за укрепление двустороннего взаимодействия в области безопасности и экономики. Сообщение об этом размещено на сайте правительства республики.

"Нам нужны усиленное сотрудничество с США в области безопасности и значительное экономическое взаимодействие, - сказал глава правительства. - Развитая экономика жизненно важна для крепкой национальной безопасности. Важно активное участие американских компаний в оценке и развитии мощностей национальной индустрии путем совместных инвестиций в оборонную промышленность, в том числе в производство боеприпасов, а также за счет передачи технологий и специализации местной рабочей силы".

Чолаку подчеркнул заинтересованность Румынии "в полной координации с военной точки зрения с США", отметив, что страна сохраняет обязательство выделять 2,5% ВВП на нужды обороны и продолжит выступать за "повышенное значение Черного моря в повестке НАТО".

"В свою очередь американский министр обороны Ллойд Остин подчеркнул отличное сотрудничество США и Румынии как стратегических партнеров и союзников, отметил, что Румыния играет роль лидера в усилиях по стабилизации ситуации в регионе, и указал на значительный прогресс Румынии в области обороны - от модернизации вооружений и военной инфраструктуры до укрепления киберобороны", - отмечается в сообщении румынского кабинета.