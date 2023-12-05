В парламенте Греции образовалась девятая партийная фракция "Новые левые"

Она состоит из депутатов, которые покинули главную греческую оппозиционную партию "Коалиция радикальных левых сил - Прогрессивный альянс"

АФИНЫ, 5 декабря. /ТАСС/. Девятая партийная фракция под названием "Новые левые" образовалась в парламенте Греции после того, как в нее объединились 11 депутатов, покинувших главную греческую оппозиционную партию "Коалиция радикальных левых сил - Прогрессивный альянс" (СИРИЗА - ПА) из-за несогласия с политикой ее нового лидера Стефаноса Касселакиса. Об этом сообщила газета EFSYN.

В результате в парламенте Греции впервые после восстановления демократии в стране в 1974 году с падением хунты "черных полковников" будет девять партий. В ноябре 2023 года партийные диссиденты отправили в секретариат СИРИЗА - ПА открытое письмо, в котором, среди прочего, подчеркивалось, что новый председатель партии и руководящая команда отказываются обсуждать политическую суть возникших разногласий и вместо этого выбирают схему борьбы с "внутренним врагом" и "пятой колонной". По мнению покинувших партию парламентариев, СИРИЗА - ПА "приходит в упадок и теряет влияние". Касселакис действует недемократично, "растворяет" СИРИЗА - ПА и превращает ее в аморфную партию, в то время как "ее политический бренд становится мешаниной противоречивых взглядов без какой-либо программной глубины", говорилось в заявлении.

Название вновь создаваемой партии представил депутат Алексис Харицис, которые ранее занимал посты министра внутренних дел и первого заместителя министра экономики и развития. "Мы движемся вперед вместе с "Новыми левыми", - сказал Харицис, сообщив название новой партийной организации. По его словам, она будет пытаться устранить проблему социального неравенства и бороться с изменениями климата. "Нам нужны левые, которые прислушиваются к социальным движениям", - пояснил политик.

В свою очередь Касселакис заявил в интервью телеканалу Alpha по поводу создания новой партийной фракции в парламенте, что "приверженцы СИРИЗА очень хорошо знают, что произошло, и могут сделать свои собственные выводы". По мнению лидера партии, произошедшее "рассудит история". Касселакис заявил, что он с самого первого момента старался "максимально объединять ряды партии" и у него в этом плане "совесть чиста".

По опросам общественного мнения, после избрания в сентябре Касселакиса лидером популярность СИРИЗА - ПА среди потенциальных избирателей резко снизилась, и партия сместилась со второго на третье место в предпочтениях респондентов после правоцентристской "Новой демократии" премьер-министра Кириакоса Мицотакиса и социалистов из ПАСОК - Движение перемен во главе с Никосом Андрулакисом.