Госдеп одобрил возможную модернизацию самолетов-разведчиков для Эр-Рияда

Американская администрация уже уведомила Конгресс о принятых решениях

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Госдепартамент разрешил возможную сделку по модернизации самолетов-разведчиков RE-3A для Саудовской Аравии на $582 млн. Об этом сообщило в понедельник Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Как говорится в заявлении, власти королевства ранее запросили продажу им соответствующего оборудования, включая средства навигации, слежения и противодействия электронным помехам, а также программного обеспечения. "Предполагаемая продажа будет соответствовать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности, поскольку поможет расширить разведывательный потенциал Саудовской Аравии для противодействия имеющимся и будущим угрозам в регионе, укрепить ее оборону и обеспечить оперативную совместимость систем, используемых силами США и союзниками из числа стран Персидского залива", - отмечается в документе.

Американское внешнеполитическое ведомство также одобрило возможную продажу Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) радиолокационных станций контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и других систем на $85 млн. Власти ОАЭ ранее запросили у США продажу 18 таких станций.

Американская администрация уже уведомила Конгресс о принятых решениях. У законодательного органа есть 30 дней на рассмотрение потенциальных сделок и их возможное блокирование.