"Хезболлах" сообщила о поражении 12 военных позиций на севере Израиля

Представители партии назвали это ответом на "агрессию сионистского режима против палестинского населения в секторе Газа"

БЕЙРУТ, 5 декабря. /ТАСС/. Бойцы вооруженного крыла шиитской партии "Хезболлах" возобновили интенсивные обстрелы израильской территории с юга Ливана. Об этом говорится в заявлении, размещенном в Telegram-канале военно-информационной службы "Хезболлах".

В нем сообщается, что за сутки шиитские формирования поразили управляемыми ракетами и минометными снарядами 12 военных позиций противника, в том числе в пограничных еврейских поселениях Биранит, Биркет-Риша, Мисгав-Ам, Штула.

"Бойцы исламского сопротивления провели эти операции в ответ на агрессию сионистского режима против палестинского населения в секторе Газа, - отмечается в тексте. - Все цели противника были поражены в результате прямого попадания".

Пресс-служба израильской армии, в свою очередь, сообщила, что ВВС нанесли удар по одному из оружейных складов шиитской "Хезболлах" на территории Ливана в ответ на минометные обстрелы. Был открыт артиллерийский огонь по населенным пунктам Аит-эш-Шааб, Дейр-Мимас, Кафр-Килла, Теллет-Хамамис, Эль-Хиям и Эль-Эдейса. О последствиях этих ударов сведений не поступало.