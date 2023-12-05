Мадуро высоко оценил развитие отношений Венесуэлы с Белоруссией

Венесуэльский лидер назвал взаимоотношения двух стран братскими

КАРАКАС, 5 декабря. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро высоко оценил перспективы дальнейшего развития дружеских отношений с Белоруссией.

"С Белоруссией мы поддерживаем братские отношения, начало которым положил команданте [бывший президент Венесуэлы] Уго Чавес. Президент Лукашенко и Уго Чавес были братьями, и президент Лукашенко ценит Венесуэлу", - заявил в понедельник венесуэльский лидер в авторской программе "С Мадуро плюс" телеканала Venezolana de Televisión.

Мадуро отметил, что на состоявшейся в конце ноября в Белоруссии межправкомиссии высокого уровня, которую возглавлял министр планирования Венесуэлы Рикардо Менендес, "в течение трех дней прорабатывались вопросы расширения сотрудничества в горнодобывающей и нефтяной промышленности, сельском хозяйстве, торговле, в области культуры и образования". "Мы придали новый импульс отношениям с правительством президента Лукашенко", - подчеркнул Мадуро.