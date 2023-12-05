Вице-президента Эквадора назначили послом страны в Израиле

Вероника Абад прибудет в посольство в Тель-Авиве 10 декабря

БУЭНОС-АЙРЕС, 5 декабря. /ТАСС/. Президент Эквадора Даниэль Нобоа назначил вице-президента Веронику Абад послом страны в Израиле на фоне ближневосточного конфликта. Соответствующий указ был опубликован в понедельник на правительственном сайте.

"Вице-президент республики должна будет прибыть в посольство Эквадора в Тель-Авиве в воскресенье, 10 декабря", - говорится в тексте.

Ранее Нобоа поручил Абад отправиться на Ближний Восток для помощи в урегулировании израильско-палестинского конфликта. Вице-президент приняла назначение, упрекнув главу государства в том, что он специально отправляет ее подальше из страны. По мнению Абад, она стала жертвой грязной кампании со стороны ее противников, которым удалось посеять разлад между вице-президентом и главой государства.

Нобоа и Абад баллотировались вместе. Во второму туре, который прошел 15 октября, они одержали победу над протеже экс-президента Эквадора Рафаэля Корреа Луисой Гонсалес. Нобоа вступил в должность 23 ноября.