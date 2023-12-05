Правительство Колумбии и повстанцы из АНО начали 5-й раунд переговоров

По информации МИД Мексики, в качестве стран-гарантов на переговорах будут присутствовать представители Бразилии, Венесуэлы, Кубы, Мексики, Норвегии и Чили

МЕХИКО, 5 декабря. /ТАСС/. Делегации правительства Колумбии и повстанческой группировки "Армия национального освобождения" (АНО) начали 5-й раунд переговоров в столице Мексики. Об этом сообщило в понедельник министерство иностранных дел принимающей стороны.

"Сегодня в Мехико началось пленарное заседание 5-го раунда диалога о мире между правительством Колумбии и АНО. Этому предшествовали переговоры, которые стороны вели с 30 ноября", - говорится в тексте.

По информации МИД, в качестве стран-гарантов на переговорах будут присутствовать представители Бразилии, Венесуэлы, Кубы, Мексики, Норвегии и Чили. Участвовать в процессе также будут представители Германии, Испании, Швеции, Швейцарии и спецпосланник генерального секретаря ООН.

"Армия национального освобождения", которая насчитывает в своих рядах несколько тысяч человек, осталась единственной крупной повстанческой группировкой в Колумбии после того, как в 2016 году правительство заключило соглашение о мире с организацией "Революционные вооруженные силы Колумбии". Этот документ положил конец кровавому конфликту, продолжавшемуся более полувека и унесшему жизни свыше 250 тыс. человек.

В ноябре 2022 года власти страны объявили о начале диалога с АНО. В июне этого года на Кубе была достигнута договоренность о двустороннем прекращении огня с 3 августа 2023 года по 29 января 2024 года. В начала сентября 2023 года завершился 4-й раунд переговоров, в ходе которого стороны договорились о мерах гуманитарного характера.