Глава МИД Туркмении поблагодарил РФ за поддержку внешнеполитических инициатив своей страны

Рашид Мередов отметил, что Россия за последние годы стала соавтором 20 резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, выдвинутых республикой

АШХАБАД, 5 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Туркмении Рашид Мередов выразил признательность своему российскому коллеге Сергею Лаврову за поддержку внешнеполитических инициатив своей страны. Об этом сообщил МИД Туркмении по итогам их встречи в Москве.

"Министр иностранных дел России дал высокую оценку проводимому Туркменистаном нейтральному, миролюбивому внешнеполитическому курсу, отметив, в частности, важность созданной по инициативе Туркменистана в ООН Группы друзей нейтралитета, к которой присоединилась и Российская Федерация. В свою очередь руководитель туркменского МИД выразил признательность за последовательную поддержку внешнеполитических инициатив Туркменистана, отметив, что Российская Федерация за последние годы стала соавтором 20 резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, выдвинутых Туркменистаном", - говорится в сообщении.

Стороны обсудили широкий круг тем двустороннего сотрудничества, обменялись мнениями по актуальным вопросам международной политики, констатировав, что туркмено-российское стратегическое партнерство развивается динамично и последовательно, характеризуется высоким уровнем взаимопонимания, доверия и открытости. Среди приоритетов двусторонних отношений были названы политико-дипломатический диалог, торгово-экономическое партнерство, культурно-гуманитарные и межпарламентские связи.

Мередов посещает Москву, он примет участие во встрече 5 декабря в российской столице министров иностранных дел прикаспийских государств (Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркмении).