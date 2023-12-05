Эксперт: слова "Моссада" о преследовании лидеров ХАМАС могут быть психологической акцией

Турецкий военный эксперт Кемаль Олчар считает, что эти заявления направлены на формирование определенного общественного мнения и восстановление серьезно пострадавшего престижа

СТАМБУЛ, 5 декабря. /ТАСС/. Заявления израильских спецслужб о готовности преследовать и ликвидировать лидеров радикального палестинского движения ХАМАС по всему миру, скорее всего, являются частью психологической операции для восстановления имиджа службы разведки "Моссад" после нападения боевиков на юг Израиля 7 октября. Такое мнение выразил турецкий военный эксперт Кемаль Олчар, комментируя сообщения о том, что Национальная разведывательная организация Турции (МИТ) предупредила израильских коллег о последствиях возможных операций против представителей ХАМАС на территории республики.

"Моссад" прекрасно знает, что [военные] лидеры ХАМАС находятся в Газе. Они там сражаются. Здесь [в Турции] им делать нечего. Представители политического крыла ХАМАС тоже в Газе, часть из них находится в Ливане и Катаре. <…> Похоже, что звучащие из Израиля заявления являются частью психологической операции, направленной на формирование определенного общественного мнения и восстановление серьезно пострадавшего престижа, тем более путем указания в качестве цели для преследования ХАМАС с несуществующими функционерами", - сказал Олчар в эфире телеканала A Haber.

Эксперт по вопросам внешней политики и безопасности Омер Озкызылджык в свою очередь призвал Израиль всерьез прислушаться к предупреждению турецких спецслужб. "МИТ не позволяет никому проводить на территории Турции разведывательные операции против Израиля, равно как и ему организовывать подобные акции против других стран", - сказал он в эфире телеканала TRT Haber.

Как сообщили в понедельник местные СМИ, турецкая разведка предупредила израильские спецслужбы о серьезных последствиях возможного преследования функционеров ХАМАС на территории Турции. Этот демарш последовал на фоне публикаций о том, что Израиль якобы будет преследовать членов ХАМАС, проживающих за пределами Палестины, включая Турцию и Катар. Представители турецких спецслужб отметили, что разведки различных стран ранее пытались вести такую незаконную деятельность на территории республики.

Газета Yeni Safak напоминает, что в мае турецкая разведка раскрыла агентурную сеть "Моссада" в Стамбуле, были задержаны 11 человек, еще 7 агентов израильской разведки были взяты под сражу спустя месяц. Одна из успешных операций турецких спецслужб против "Моссада" касалась спасения хакера из Палестины, который взломал систему ПВО Израиля "Железный купол". Она была проведена год назад в Малайзии.