Politico: военные США разочарованы реакцией администрации Байдена на атаки в Красном море

По данным газеты, сдержанная реакция американских властей на атаки против судов может быть вызвана желанием "избежать нежелательной эскалации" в регионе, которая уже находится на пике из-за вооруженного конфликта в секторе Газа

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Некоторые представители Пентагона выразили разочарование реакцией администрации президента Джо Байдена на нападения на коммерческие суда в Красном море и преуменьшением угрозы для американских кораблей в регионе. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники в американском военном ведомстве.

"Трудно представить, чтобы американские суда в любой другой период были под [подобной] угрозой, - цитирует издание анонимный источник в Пентагоне. - Если наши корабли увидят, что что-то приближается к ним, они расценят это как угрозу и собьют".

Как отмечает Politico со ссылкой на другого представителя Минобороны США, сдержанная реакция американских властей на атаки против судов в Красном море может быть также вызвана желанием "избежать нежелательной эскалации" в регионе, которая уже находится на пике из-за вооруженного конфликта в секторе Газа.

Центральное командование ВС США сообщило 3 декабря, что в международных водах в южной части Красного моря имели место четыре атаки с применением ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на три коммерческих судна. Ракетный эсминец ВМС США Carney, как отмечалось в заявлении, в частности, "сбил беспилотник, запущенный с контролируемой хуситами территории Йемена", а также другие БПЛА и ракеты. По версии американской стороны, хуситы действовали при поддержке Ирана. Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не может с достаточной уверенностью утверждать, что эсминец Carney был целью атаки.