Секретарь Совбеза Армении и представитель Минобороны США обсудили вопросы сотрудничества

Стороны также подчеркнули необходимость обеспечения стабильности в регионе Южного Кавказа, сообщила пресс-служба армянского Совбеза

ЕРЕВАН, 5 декабря. /ТАСС/. Секретарь Совета Безопасности Армении Армен Григорян обсудил с заместителем помощника министра обороны США Лорой Купер вопросы военного сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба Совбеза Армении.

"В ходе рабочего визита в США секретарь Совета безопасности Армен Григорян в Министерстве обороны США встретился с заместителем помощника министра обороны Лорой Купер. Стороны обсудили вопросы двустороннего оборонного сотрудничества и подчеркнули необходимость обеспечения стабильности в регионе Южного Кавказа. Собеседники обменялись идеями по реализации совместных программ и подчеркнули важность сотрудничества в рамках миротворческой деятельности и углубления взаимодействия между вооруженными силами двух стран", - говорится в сообщении.