В секторе Газа выдали разрешение на выезд из анклава 5 декабря 251 человеку

Всего в списки на выезд включены граждане и подданные Австралии, Нидерландов, Польши, США, Турции и Франции, а также россияне, сообщила погранслужба палестинского анклава

КАИР, 5 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 251 человек - палестинцы, иностранцы и обладатели двойного гражданства - получил разрешение на выезд из сектора Газа во вторник, 5 декабря. Списки обнародовала погранслужба палестинского анклава в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Всего в списки на выезд включены граждане и подданные Австралии, Нидерландов, Польши, США, Турции и Франции, а также россияне.

3 декабря пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова сообщила ТАСС, что эвакуация российских граждан из сектора Газа продлится столько, сколько потребуется, списки дополняются. Ранее в тот же день в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что 133 россиянина, а также члены их семей, эвакуированные из сектора Газа, пересекли КПП "Рафах". В ночь на вторник спецборт МЧС России доставил в аэропорт Домодедово 120 россиян и членов их семей, эвакуированных из Газы.

Авиация МЧС России с начала эвакуации граждан РФ из зоны палестино-израильского конфликта выполнила уже девять рейсов. Спецбортами ведомства в Россию доставлен 881 человек.